Ще два клуби УПЛ запланували проведення спарингу під час міжнародної паузи на матчі збірних

Епіцентр я під час міжнародної паузи на матчі збірних проведе спаринг проти Кудрівки.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Контрольний матч запланований на 12 жовтня в Бучі Київської області на стадіоні "Ювілейний".

Обидва колективи вже зустрічалися у нинішньому розіграші української Прем'єр-ліги. У 7-му турі Кудрівка здобула перемогу з рахунком 2:1.

Епіцентр після 8 турів займає останню сходинку в турнірній таблиці, маючи всього 3 бали. У Кудрівки ситуація трохи краща – 11 місце (10 очок).

Раніше про проведення спарингу також оголосили Зоря та Оболонь.