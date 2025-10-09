Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ще два клуби УПЛ запланували проведення спарингу під час міжнародної паузи на матчі збірних

Олексій Мурзак — 9 жовтня 2025, 17:37
Ще два клуби УПЛ запланували проведення спарингу під час міжнародної паузи на матчі збірних
ФК Кудрівка

Епіцентр я під час міжнародної паузи на матчі збірних проведе спаринг проти Кудрівки.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Контрольний матч запланований на 12 жовтня в Бучі Київської області на стадіоні "Ювілейний".

Обидва колективи вже зустрічалися у нинішньому розіграші української Прем'єр-ліги. У 7-му турі Кудрівка здобула перемогу з рахунком 2:1.

Епіцентр після 8 турів займає останню сходинку в турнірній таблиці, маючи всього 3 бали. У Кудрівки ситуація трохи краща – 11 місце (10 очок).

Раніше про проведення спарингу також оголосили Зоря та Оболонь.

Кудрівка Епіцентр Кам'янець-Подільський

Кудрівка

Пропускаємо забагато, – Баранов оцінив поразку Кудрівки від Кривбаса
Ван Леувен – про перемогу Кривбаса над Кудрівкою: Усі три голи були наслідком командних атак
Динамо грає внічию – і наближається до Шахтаря. Підсумки 8-го туру УПЛ
Шахтар та Динамо буксують, Кривбас увірвався на 3-тю сходинку: турнірна таблиця УПЛ після 8-го туру
Претендент на гол сезону: Думанюк шаленим ударом з центральної точки забив у ворота Кривбаса

Останні новини