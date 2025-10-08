Зоря та Оболонь запланували провести спаринг під час міжнародної паузи на матчі збірних

Зоря під час міжнародної паузи на матчі збірних проведе спаринг проти Оболоні.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Контрольний матч запланований на 11 жовтня, час початку зустрічі не розголошується.

Обидва колективи вже зустрічалися у нинішньому розіграші української Прем'єр-ліги, коли у 7-му турі розписали нічию 0:0.

Зоря після 8 зіграних турів посідає 9-те місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 11 очок. Оболонь перебуває на десятій позиції та відстає від команди Віктора Скрипника на один пункт.