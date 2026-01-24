Українська правда
Клуб УПЛ підпише іспанського захисника – ЗМІ

Олексій Мурзак — 24 січня 2026, 13:40
Алагі Олівейра
afe-futbol.com

Епіцентр може підписати іспанського захисника Алагі Олівейру.

Про це повідомляє UA-Футбол.

За інформацією видання, 26-річний гравець наразі перебуває в таборі команди на зборах.

Згідно з інформацією порталу Transfermarkt, права на гравця до літа 2026-го року належатимуть Торренту, який виступає у четвертому за силою дивізіоні чемпіонатів Іспанії.

Проте захисник не потрапляє до заявки з кінця листопада. Тому, з великою вірогідністю, сторони вже припинили співпрацю й до українського клубу Алагі перебереться на правах вільного агента.

У поточному сезоні Олівейра взяв участь в 11-ти матчах та записав до свого активу асист у Кубку Іспанії.

Раніше повідомлялося, що український півзахисник Кирило Ковалець продовжить кар'єру в Епіцентрі.

