Клуб УПЛ підпише іспанського захисника – ЗМІ

Епіцентр може підписати іспанського захисника Алагі Олівейру.

Про це повідомляє UA-Футбол.

За інформацією видання, 26-річний гравець наразі перебуває в таборі команди на зборах.

Згідно з інформацією порталу Transfermarkt, права на гравця до літа 2026-го року належатимуть Торренту, який виступає у четвертому за силою дивізіоні чемпіонатів Іспанії.

Проте захисник не потрапляє до заявки з кінця листопада. Тому, з великою вірогідністю, сторони вже припинили співпрацю й до українського клубу Алагі перебереться на правах вільного агента.

У поточному сезоні Олівейра взяв участь в 11-ти матчах та записав до свого активу асист у Кубку Іспанії.

