Епіцентр з хеттриком новачка розгромив Ниву

Новачок Української Прем'єр-ліги Епіцентр зіграв свій перший матч у межах підготовки до нового сезону.

Клуб з Кам'янець-Подільського у спарингу обіграв вінницьку Ниву. Зустріч завершилась з рахунком 4:0.

Хеттриком відзначився 29-річний колишній нападник Металіста 1925 Андрій Борячук. Наразі про його перехід ще не було офіційно оголошено. Ще один го в активі Лященка.

Товариський матч

30 червня

Епіцентр – Нива Вінниця 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 19 Борячук, 2:0 – 35 Борячук, 3:0 – 39 Борячук (пен), 4:0 – 68 Ляшенко

Наступний спаринг Епіцентр зіграє у неділю, 6 липня, проти Поділля.

Раніше стало відомо, що Епіцентр припинить співпрацю з трьома футболістами.

Нагадаємо, раніше команду покинув найкращий бомбардир сезону 2024/25 Данило Кравчук, який перейшов до черкаського ЛНЗ.