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Епіцентр припинить співпрацю з трьома футболістами – джерело назвало прізвища

Олексій Мурзак — 22 червня 2025, 14:45
Епіцентр припинить співпрацю з трьома футболістами – джерело назвало прізвища
ФК Епіцентр

Дебютант Української Прем'єр-ліги Епіцентр відпускає трьох футболістів.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, чемпіон Першої ліги ухвалив рішення припинити співпрацю з 25-річним фулбеком Олександром Жмуйдою, 32-річним захисником Микитою Полуляхом, а також 24-річним вінгером Максимом Процівим.

Зазначається, що ці футболісти залишають Епіцентр вільними агентами.

Нагадаємо, раніше команду покинув найкращий бомбардир сезону 2024/25 Данило Кравчук, який перейшов до черкаського ЛНЗ.

23-річний нападник в минулій кампанії забив 13 голів у 20 матчах Першої ліги, ставши найкращим бомбардиром першості. Його також було визнано найкращим гравцем Першої ліги сезону 2024/25. Він грав за Епіцентр з осені 2023 року, куди перейшов з полтавської Ворскли.

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