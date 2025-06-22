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Новачок УПЛ планує підписати двох колишніх гравців Шахтаря

Олексій Мурзак — 22 червня 2025, 15:22
Новачок УПЛ планує підписати двох колишніх гравців Шахтаря
Ігор Кирюханцев
ФК Зоря

Епіцентр займається питанням підсилення складу перед дебютним сезоном в Українській Прем'єр-лізі й вже звернув свою увагу на двох колишніх гравців Шахтаря.

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією видання, йдеться про форварда Металіста 1925 Андрія Борячука та захисника Зорі Ігоря Кирюханцева.

Сумарно в сезоні-2024/25 Борячук провів за Металіст 1925 21 матч, записавши на свій рахунок 3 голи та 4 асисти.

Кирюханцев провів у Зорі три останні сезони, виступаючи за луганчан з 2022 року. У минулому розіграші УПЛ 29-річний захисник сумарно провів 17 матчів, відзначившись одним асистом.

Раніше стало відомо, що Епіцентр припинить співпрацю з трьома футболістами.

Нагадаємо, раніше команду покинув найкращий бомбардир сезону 2024/25 Данило Кравчук, який перейшов до черкаського ЛНЗ.

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