Епіцентр викупив контракт легіонера в іспанського клубу, а також підписав нову угоду з його земляком
Карлос Рохас
ФК Епіцентр
Епіцентр продовжив угоди з двома іспанськими легіонерами.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За даними джерела, клуб підписав нову угоду з опорником Джоном Себеріу. Співпраця з 28-річним гравцем триватиме до літа 2027-го.
Також представник УПЛ викупив у Еркулеса Карлоса Рохаса, який виступав в Україні на правах оренди. Контракт з 24-річним вінгером буде підписано терміном на 3 роки.
Рохас за півроку в Епіцентрі встиг відіграти 11 матчів, на його рахунку 3 голи і 2 гольові передачі.
Себеріо в дебютному сезоні в УПЛ провів 25 матчів, в яких відзначився трьома голами.
Напередодні повідомлялося, що Епіцентр підпише ще двох легіонерів.