Епіцентр викупив контракт легіонера в іспанського клубу, а також підписав нову угоду з його земляком

Епіцентр продовжив угоди з двома іспанськими легіонерами.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, клуб підписав нову угоду з опорником Джоном Себеріу. Співпраця з 28-річним гравцем триватиме до літа 2027-го.

Також представник УПЛ викупив у Еркулеса Карлоса Рохаса, який виступав в Україні на правах оренди. Контракт з 24-річним вінгером буде підписано терміном на 3 роки.

Рохас за півроку в Епіцентрі встиг відіграти 11 матчів, на його рахунку 3 голи і 2 гольові передачі.

Себеріо в дебютному сезоні в УПЛ провів 25 матчів, в яких відзначився трьома голами.

Напередодні повідомлялося, що Епіцентр підпише ще двох легіонерів.