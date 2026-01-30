Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Епіцентр переглядає на зборах двох потенційних новачків з Болівії

Олексій Мурзак — 30 січня 2026, 16:46
Епіцентр переглядає на зборах двох потенційних новачків з Болівії
Сергій Нагорняк
ФК Епіцентр

На перегляді в Епіцентрі перебувають двоє болівійських вінгерів.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, потенційні новачки команди Сергія Нагорняка – 24-річний правофланговий Жайме Куельяр, а також його ровесник – лівофланговий Джейзон Рамірес.

Куельяр виступає за іспанський Арентейро з 3-го за рівнем дивізіону. Його контракт спливає влітку цього року. Жайме має досвід виступів за збірну своєї країни (9 матчів).

Рамірес грає на Батьківщині – його контракт з болівійським Метрополітанос спливає 31 грудня цього року.

Нагадаємо, що також на перегляді в Епіцентрі перебувають вихованець Динамо Андрій Маткевич та іспанський легіонер Аладжі Олівейра, про якого повідомлялося раніше.

Епіцентр Кам'янець-Подільський

Епіцентр Кам'янець-Подільський

Я сказав одразу, що згоден: колишній капітан Олександрії – про свій перехід в Епіцентр
Епіцентр підписав колишнього капітана і рекордсмена Олександрії
Епіцентр узгодив контракт із колишнім капітаном Олександрії – ЗМІ
Клуб УПЛ підпише іспанського захисника – ЗМІ
Епіцентр підпише екскапітана Олександрії

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік