Епіцентр переглядає на зборах двох потенційних новачків з Болівії

На перегляді в Епіцентрі перебувають двоє болівійських вінгерів.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, потенційні новачки команди Сергія Нагорняка – 24-річний правофланговий Жайме Куельяр, а також його ровесник – лівофланговий Джейзон Рамірес.

Куельяр виступає за іспанський Арентейро з 3-го за рівнем дивізіону. Його контракт спливає влітку цього року. Жайме має досвід виступів за збірну своєї країни (9 матчів).

Рамірес грає на Батьківщині – його контракт з болівійським Метрополітанос спливає 31 грудня цього року.

Нагадаємо, що також на перегляді в Епіцентрі перебувають вихованець Динамо Андрій Маткевич та іспанський легіонер Аладжі Олівейра, про якого повідомлялося раніше.