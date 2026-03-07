Українська правда
Хлопці вийшли з іншим настроєм: Нагорняк – про перемогу Епіцентра над Колосом у 19 турі УПЛ

Олексій Мурзак — 7 березня 2026, 21:06
Хлопці вийшли з іншим настроєм: Нагорняк – про перемогу Епіцентра над Колосом у 19 турі УПЛ
Сергій Нагорняк
ФК Епіцентр

Головний тренер Епіцентру Сергій Нагорняк прокоментував перемогу своєї команди над Колосом (4:0) у 19-му турі Української Прем'єр-ліги, зазначивши, що перші 20 хвилин було важко.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Минулого туру я казав, що таку команду ви більше не побачите. Мені не сподобалася реакція на пропущений гол і поразку, тому попрацювали над психологією. Сьогодні хлопці вийшли з іншим настроєм. Перші 20 хвилин було важко – Колос мав кілька моментів. Але потім ми забрали м'яч і контролювали гру.

Радий за команду і за Супрягу – він забив два. У нас у нього вже три голи – більше, ніж за попередні п'ять років. У команді він задоволений, його мотивують і партнери, і тренерський штаб. Було багато замін і новачків – я ними задоволений. Нарешті зіграв Рохас: на тренуваннях виглядав добре, але йому була потрібна адаптація. Не хочу нікого виділяти — ми сильні командою. Виграли, дякую всім, рухаємося далі", – сказав Нагорняк.

Завдяки цій перемозі Епіцентр додав до свого активу три бали, віддалившись від прямої зони вильоту на 6 залікових пунктів.

Як відомо, сьогодні, 7 березня, відбувся ще один поєдинок туру, в якому Кривбас зіграв унічию з Оболонню

Епіцентр Кам'янець-Подільський

