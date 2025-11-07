9 поразка в чемпіонаті: огляд матчу 12 туру УПЛ Епіцентр – Оболонь
У п'ятницю, 7 листопада, Оболонь на виїзді переграла Епіцентр у 12 турі Української Прем'єр-ліги.
Долю зустрічі вирішили два швидких голи від киян у першому таймі, на що Епіцентр зміг відповісти лише одним, зазнавши 9 поразки в чемпіонаті.
Огляд матчу
Чемпіонат України – УПЛ
12 тур, 7 листопада
Голи: 0:1 – 11 Устименко, 0:2 – 15 Слободян (пен), 1:2 – 74 Сидун
Епіцентр: Білик, Кирюханцев (Савчук, 60), Григоращук, Ніл, Климець, Запорожець (Демченко, 59), Себеріо, Миронюк (Джеоване, 59), Сидун, Супряга (Борячук, 58), Сіфуентес
Оболонь: Федорівський, Суханов, Дубко, Курко, Грисьо, Семенов, Черненко (Ломницький, 90+2), Прокопенко, Слободян (Кулаковський, 72), Ільїн (Мединський, 65), Устименко (Теслюк, 64)
Як відомо, у понеділок, 3 листопада, завершився чотириденний тур, 11-й в Українській Прем'єр-лізі, який подарував багато цікавих матчів. "Чемпіон" традиційно підбив підсумки туру.