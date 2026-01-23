Безжально критикують: тренер ПСЖ несподівано заступився за Забарного та інших новачків команди

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке став на захист усіх трьох літніх новачків паризького гранда, серед яких український захисник Ілля Забарний.

Його слова процитувало L'Équipe.

Коуч парижан запевнив, що будь-якого гравця, який стане футболістом такого великого клубу, будуть критикувати у перший рік. Енріке навів приклад Барколя та Дуе, назвавши це нормальною практикою.

"Цього літа ми підписали трьох гравців. Я дуже задоволений ними, навіть попри те, що вони, звісно, завжди можуть покращуватися. Критика – це нормально, коли приходиш у команду такого рівня. Її треба приймати", – заявив Енріке.

Нагадаємо, що Забарний перебрався із англійського Борнмута у ПСЖ у серпні 2025-го. Українець підписав контракт до кінця червня 2030-го. Відтоді Ілля взяв участь у 23-х матчах французького клубу (один гол), але не став стабільним гравцем основи парижан.

Раніше колишній футболіст київського Динамо Бенуа Тремулінас розкритикував Забарного. Він запевнив, що український оборонець не відповідає рівню ПСЖ.