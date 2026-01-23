Українська правда
Безжально критикують: тренер ПСЖ несподівано заступився за Забарного та інших новачків команди

Софія Кулай — 23 січня 2026, 07:23
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке став на захист усіх трьох літніх новачків паризького гранда, серед яких український захисник Ілля Забарний.

Його слова процитувало L'Équipe.

Коуч парижан запевнив, що будь-якого гравця, який стане футболістом такого великого клубу, будуть критикувати у перший рік. Енріке навів приклад Барколя та Дуе, назвавши це нормальною практикою.

"Цього літа ми підписали трьох гравців. Я дуже задоволений ними, навіть попри те, що вони, звісно, завжди можуть покращуватися. Критика – це нормально, коли приходиш у команду такого рівня. Її треба приймати", – заявив Енріке.

Нагадаємо, що Забарний перебрався із англійського Борнмута у ПСЖ у серпні 2025-го. Українець підписав контракт до кінця червня 2030-го. Відтоді Ілля взяв участь у 23-х матчах французького клубу (один гол), але не став стабільним гравцем основи парижан.

Раніше колишній футболіст київського Динамо Бенуа Тремулінас розкритикував Забарного. Він запевнив, що український оборонець не відповідає рівню ПСЖ.

