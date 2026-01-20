Не відповідає рівню ПСЖ: колишній гравець Динамо "проїхався" по Забарному

Колишній футболіст київського Динамо Бенуа Тремулінас розкритикував виступи українського захисника Іллі Забарного за французьке ПСЖ.

Його слова цитує Girondins4ever.

Француз розповів, що йому не подобається гра ексдинамівця. Також Тремулінас додав, що однією зі слабких ланок парижан є їх голкіпер Люка Шевальє.

"Щоразу, коли у ПСЖ відбувається ротація складу, це не працює. Новачки, яких запросили, не відповідають рівню. Забарний щоразу, коли він грає, або робить помилку, або демонструє слабкість – завжди щось не так. Мені дуже подобається Шевальє, але з початку сезону він послаблює команду. Проблема цього ПСЖ у тому, що якщо в команді немає її основних 11-ти чи 12-ти гравців, її може обіграти будь-хто", – заявив Тремулінас.

До слова, Тремулінас виступав за киян у 2014 році, провівши за Динамо 17 матчів (6 асистів).

Нагадаємо, що 12 січня ПСЖ несподівано вилетів із Кубка Франції від ФК Париж. Поєдинок закінчився мінімальною перемогою андердогів протистояння 0:1. Забарний провів весь матч на полі, ставши одним із найгірших у складі паризького гранда.

Забарний перебрався до ПСЖ із англійського Борнмута у серпні 2025-го, провівши у футболці парижан вже 22 гри (в активі один гол). Його контракт із переможцем Ліги чемпіонів розрахований до кінця червня 2030-го.

Раніше повідомлялось, що Ілля потрапив до сотні найдорожчих футболістів світу за версією CIES.