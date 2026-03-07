Перекинула провину Сафонова на Забарного: російська журналістка зганьбилася на інтерв’ю з тренером ПСЖ

Після матчу 25-го туру Ліга 1 між ПСЖ та Монако (1:3) у центрі скандалу опинилося післяматчеве інтерв'ю головного тренера парижан Луїс Енріке.

Причиною стала російська журналістка, яка вирішила поставити наставнику доволі дивне запитання про помилки в обороні. Вона поцікавилася, чи стала поразка наслідком провалу всієї команди, чи конкретних гравців захисту – фактично натякнувши на українського захисника Ілля Забарний, який раніше мав складні матчі.

Втім, відповідь Енріке виявилася несподівано прямою.

"Це помилка тренера", – коротко заявив наставник.

Здавалося, що на цьому розмова завершиться, але журналістка вирішила продовжити і поставила ще одне питання:

"Що потрібно зробити, щоб змінити цю систему?"

Іспанець знову відповів максимально лаконічно:

"Щоб тренер став кращим".

Після цього Луїс Енріке несподівано завершив інтерв'ю та просто пішов, залишивши журналістку без можливості поставити нові запитання.

Епізод швидко розлетівся соцмережами, де користувачі розкритикували роботу журналістки. У коментарях писали про "некоректне питання", "провал інтерв'ю" та навіть "ганьбу російської спортивної журналістики".

Деякі фанати також зазначили, що натякати на помилки Ілля Забарний було дивно, адже у тому матчі найгіршим став воротар Матвєй Сафонов. Саме його помилка призвела до доволі курйозного голу, який став вирішальним у поєдинку.

Нагадаємо, Забарний вийшов у стартовому складі парижан, відігравши повний поєдинок. Єдиний гол у складі ПСЖ забив Бредлі Баркола. Для українського оборонця цей матч став 28-м у футболці паризького гранда (1 м'яч).

Після гри українець висловився про несподівану втрату очок проти принципового суперника.

Попри поразку ПСЖ із 57 очками продовжує лідирувати у таблиці французької першості. Відрив від другого місця складає 4 бали.