Перекинула провину Сафонова на Забарного: російська журналістка зганьбилася на інтерв’ю з тренером ПСЖ

Богдан Войченко — 7 березня 2026, 21:44
Після матчу 25-го туру Ліга 1 між ПСЖ та Монако (1:3) у центрі скандалу опинилося післяматчеве інтерв'ю головного тренера парижан Луїс Енріке.

Причиною стала російська журналістка, яка вирішила поставити наставнику доволі дивне запитання про помилки в обороні. Вона поцікавилася, чи стала поразка наслідком провалу всієї команди, чи конкретних гравців захисту фактично натякнувши на українського захисника Ілля Забарний, який раніше мав складні матчі.

Втім, відповідь Енріке виявилася несподівано прямою.

"Це помилка тренера", коротко заявив наставник.

Здавалося, що на цьому розмова завершиться, але журналістка вирішила продовжити і поставила ще одне питання:

"Що потрібно зробити, щоб змінити цю систему?"

Іспанець знову відповів максимально лаконічно:

"Щоб тренер став кращим".
Після цього Луїс Енріке несподівано завершив інтерв'ю та просто пішов, залишивши журналістку без можливості поставити нові запитання.

Епізод швидко розлетівся соцмережами, де користувачі розкритикували роботу журналістки. У коментарях писали про "некоректне питання", "провал інтерв'ю" та навіть "ганьбу російської спортивної журналістики".

Деякі фанати також зазначили, що натякати на помилки Ілля Забарний було дивно, адже у тому матчі найгіршим став воротар Матвєй Сафонов. Саме його помилка призвела до доволі курйозного голу, який став вирішальним у поєдинку.

Нагадаємо, Забарний вийшов у стартовому складі парижан, відігравши повний поєдинок. Єдиний гол у складі ПСЖ забив Бредлі Баркола. Для українського оборонця цей матч став 28-м у футболці паризького гранда (1 м'яч).

Після гри українець висловився про несподівану втрату очок проти принципового суперника.

Попри поразку ПСЖ із 57 очками продовжує лідирувати у таблиці французької першості. Відрив від другого місця складає 4 бали.

