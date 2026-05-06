Капітан ПСЖ побив рекорд легендарного Роберто Карлоса за кількістю проведених матчів у Лізі чемпіонів серед бразильців
Капітан ПСЖ Маркіньйос став рекордсменом серед бразильських гравців за кількістю проведених матчів у Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє УЄФА.
Для захисника, який вийшов у старті на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, цей поєдинок став 121-м в межах турніру.
Попереднє досягнення належало легендарному Роберто Карлосу, в активі якого 120 поєдинків.
Перша зустріч між цими європейськими грандами закінчилася перемогою парижан 5:4. Як відомо, саме парижани є чинними чемпіонами Ліги чемпіонів.