Капітан ПСЖ побив рекорд легендарного Роберто Карлоса за кількістю проведених матчів у Лізі чемпіонів серед бразильців

Капітан ПСЖ Маркіньйос став рекордсменом серед бразильських гравців за кількістю проведених матчів у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

Для захисника, який вийшов у старті на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, цей поєдинок став 121-м в межах турніру.

Попереднє досягнення належало легендарному Роберто Карлосу, в активі якого 120 поєдинків.

Перша зустріч між цими європейськими грандами закінчилася перемогою парижан 5:4. Як відомо, саме парижани є чинними чемпіонами Ліги чемпіонів.