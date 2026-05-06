Капітан ПСЖ побив рекорд легендарного Роберто Карлоса за кількістю проведених матчів у Лізі чемпіонів серед бразильців

Олексій Мурзак — 6 травня 2026, 22:37
Капітан ПСЖ Маркіньйос став рекордсменом серед бразильських гравців за кількістю проведених матчів у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

Для захисника, який вийшов у старті на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, цей поєдинок став 121-м в межах турніру.

Попереднє досягнення належало легендарному Роберто Карлосу, в активі якого 120 поєдинків.

Нагадаємо, "Чемпіон" проводить онлайн-трансляцію протистояння Баварія – ПСЖ.

Перша зустріч між цими європейськими грандами закінчилася перемогою парижан 5:4. Як відомо, саме парижани є чинними чемпіонами Ліги чемпіонів.

