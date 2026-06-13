Колишня зірка УПЛ очолив клуб Ігнатенка

Яя Туре призначений на посаду головного тренера братиславського Слована.

Про це повідомляє пресслужба словацького клубу.

Контракт із 43-річним словацьким фахівцем розрахований на три роки – до літа 2029 року. На посаді головного тренера Слована Туре замінив Владіміра Вайсса, який очолював команду з 2021 року. В минулому сезоні він привів Слован до восьмого поспіль титулу чемпіонів Словаччини.

Для легендарного хавбека це буде перший самостійний тренерський досвід у кар'єрі. До цього він працював асистентом у донецькому Олімпіку, Ахматі (Грозний), Стандарді (Льєж) і збірній Саудівської Аравії. Також працював у академії Тоттенгема.

В якості гравця виступав за донецький Металург, а також за Беверен, Олімпіакос, Монако, Барселону, Манчестер Сіті, Олімпіакос і Ціндао.

Нагадаємо, за Слован виступає півзахисник Данило Ігнатенко, який нещодавно був вперше за три роки викликаний у збірну України.