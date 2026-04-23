Визначився другий клуб, який втратив математичні шанси залишитися в АПЛ наступного сезону

Олексій Мурзак — 23 квітня 2026, 16:23
Бернлі став другим англійським клубом, який достроково втратив шанси зберегти прописку в англійській Прем'єр-лізі на сезон-2026/27.

Це сталося після поразки Манчестер Сіті у 34 турі першості.

За чотири тури до кінця команда відстає від рятівного 17 місця на 13 очок.

До кінця сезону команда Скотта Паркера зіграє ще поєдинки з Лідсом, Астон Віллою, Арсеналом і Вулвергемптоном.

Нагадаємо, першим клубом, який втратив навіть математичні шанси залишитися в АПЛ, став Вулвергемптон.

Раніше головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола поділився думками після мінімальної перемоги над Бернлі (1:0) та оцінив боротьбу за чемпіонство АПЛ-2025/26.

