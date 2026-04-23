Визначився другий клуб, який втратив математичні шанси залишитися в АПЛ наступного сезону

Бернлі став другим англійським клубом, який достроково втратив шанси зберегти прописку в англійській Прем'єр-лізі на сезон-2026/27.

Це сталося після поразки Манчестер Сіті у 34 турі першості.

За чотири тури до кінця команда відстає від рятівного 17 місця на 13 очок.

Burnley's defeat confirms their relegation from the Premier League — Premier League (@premierleague) April 22, 2026

До кінця сезону команда Скотта Паркера зіграє ще поєдинки з Лідсом, Астон Віллою, Арсеналом і Вулвергемптоном.

Нагадаємо, першим клубом, який втратив навіть математичні шанси залишитися в АПЛ, став Вулвергемптон.

