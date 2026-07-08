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Фернандес: Я чекав на цей гол близько трьох років

Володимир Слюсарь — 8 липня 2026, 00:03
Фернандес: Я чекав на цей гол близько трьох років
Енцо Фернандес
instagram.com/enzojfernandez

Півзахисник збірної Аргентини, який забив переможний гол в матчі проти Єгипту, Енцо Фернандес поділився враженнями після поєдинку в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Його слова наводить ФІФА.

"Я так довго чекав на цей гол – десь близько трьох років, ще з часів чемпіонату світу в Катарі. Можливість переживати такі моменти... Чесно кажучи, дякую Богові, що я справді привілейований. Але окремо я хочу відзначити своїх партнерів по команді. У нас просто феноменальний колектив – команда, яка ніколи не опускає рук, попри будь-які труднощі та примхи долі. Ми завжди єдине ціле. Дякую моїм партнерам, тренерському штабу, кожному, хто палко підтримує нас тут на трибунах, і всім аргентинцям удома. Ми зробили ще один крок уперед".

Нагадаємо, що за підсумками матчу, в якому Фернандес забив переможний гол для Аргентини, Ліонеля Мессі визнали найкращим гравцем поєдинку.

Аргентина в 1/4 фіналу зустрінеться з переможцем матчу Швейцарія – Колумбія, який відбудеться 7 липня о 23:00 за київським часом.

Чемпіонат світу-2026 з футболу Енцо Фернандес

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