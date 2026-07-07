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Визначився найкращий гравець матчу Аргентина – Єгипет в 1/8 фіналу ЧС-2026

Олександр Булава — 7 липня 2026, 22:24
Визначився найкращий гравець матчу Аргентина – Єгипет в 1/8 фіналу ЧС-2026
Ліонель Мессі
ФІФА

Капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі визнали найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з Єгиптом (3:2), в якому його команда здійснила неймовірний камбек наприкінці зустрічі.

Про це повідомляє ФІФА.

Попри невдачу на початку зустрічі – нереалізований пенальті, який відбив воротар Єгипту, Мессі став ключовою фігурою у перемозі Аргентини. На 79-й хвилині зустрічі за рахунку 0:2 він віддав результативну передачу на Крістіана Ромеро, а за 4 хвилини сам відзначився голом.

Раніше повідомлялось, що Лео за підсумком зустрічі встановив декілька історичних рекордів.

Аргентина в 1/4 фіналу зустрінеться з переможцем матчу Швейцарія – Колумбія, який відбудеться 7 липня о 23:00 за київським часом.

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