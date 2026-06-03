Нападнику збірної Швейцарії через судимість не дали дозвіл на в'їзд у США перед ЧС-2026

Нападнику французького Ренна та збірної Швейцарії Брелю Емболо відмовили у в'їзді до США, де проходитиме частина матчів чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє talkSPORT.

"Червони хрести" напередодні вирушили до Лос-Анджелеса без 29-річного футболіста. Зірковий форвард не зміг сісти на рейс через свій статус ESTA (електронна система авторизації подорожей, яка визначає право особи на в'їзд до США), який було переведено на додатковий перегляд.

Ця проблема пов'язана із судовою справою. Ще навесні 2018 року Емболо влаштував нічну бійку в Базелі, де агресивно погрожував опонентам, а його друг зламав чоловікові ніс.

За це суд призначив футболісту умовний штраф у 135 000 франків, який після невдалої апеляції остаточно набрав чинності у квітні 2026 року. Тож він фактично має судимість, через що має пройти додаткові перевірки США для злочинця.

Швейцарська федерація футболу наразі працює над вирішенням ситуації разом з американською владою. Перший поєдинок на ЧС-2026 "червоні хрести" проведуть 13 червня проти Австралії.