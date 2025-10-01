Еліас: Шахтар очікує дуже важкий матч з Абердіном

Нападник донецького Шахтаря Кауан Еліас очікує важкого протистояння з Абердіном у матчі 1 туру основного етапу Ліги конференцій.

Цитує гравця пресслужба "гірників".

"Ми вважаємо, що це дуже складний турнір, і я вірю, що ми як команда готові до гри на цьому рівні. Звичайно, суперник також є кваліфікованою командою, і ми знаємо, що завтрашній матч буде важким, але я вірю, що ми зробили все від нас залежне, щоб підготуватися до цієї гри, і зможемо залишити поле завтра з результатом на нашу користь.

Я впевнений, що завтра буде дуже важкий матч. Мене зовсім не турбує те, що наразі вони перебувають на останньому місці в турнірній таблиці, адже я вважаю, що кожна команда прагне зіграти на максимум і зробити все можливе, щоб досягти найкращого результату. І, звісно, вони мають перевагу, граючи вдома, перед своїми вболівальниками, тож я не очікую завтра легкої гри", – сказав Еліас.