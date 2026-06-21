Збірні Еквадору та Кюрасао оголосили стартові склади на матч ЧС-2026

У ніч проти 21 червня збірна Еквадору зіграє проти Кюрасао у рамках другого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

Обидва тренерські штаби визначилися зі стартовими складами на очне протистояння.

Еквадор: Галіндес – Франко, Пачо, Інкапіє – Альсівар, Єбоа, Кайседо, Віте, Еступіньян – Плата, Валенсія

Кюрасао: Ром – Фонвілле, Флоранус, Обіспо, Гарі, Бренет – Бакуна, Л. Бакуна, Комененсія, Чонг – Локадія

Початок зустрічі о 03:00 (за київським часом).

В іншому поєдинку групи Е Німеччина лише у компенсований до матчу час здобула перемогу над Кот-д'Івуаром 2:1. Головним героєм гри став нападник "Бундестім" Деніз Ундав, який оформив дубль.