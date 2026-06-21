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Збірні Еквадору та Кюрасао оголосили стартові склади на матч ЧС-2026

Софія Кулай — 21 червня 2026, 02:43
Збірні Еквадору та Кюрасао оголосили стартові склади на матч ЧС-2026
FIFA

У ніч проти 21 червня збірна Еквадору зіграє проти Кюрасао у рамках другого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

Обидва тренерські штаби визначилися зі стартовими складами на очне протистояння.

  • Еквадор: Галіндес – Франко, Пачо, Інкапіє – Альсівар, Єбоа, Кайседо, Віте, Еступіньян – Плата, Валенсія
  • Кюрасао: Ром – Фонвілле, Флоранус, Обіспо, Гарі, Бренет – Бакуна, Л. Бакуна, Комененсія, Чонг – Локадія 

Початок зустрічі о 03:00 (за київським часом).

В іншому поєдинку групи Е Німеччина лише у компенсований до матчу час здобула перемогу над Кот-д'Івуаром 2:1. Головним героєм гри став нападник "Бундестім" Деніз Ундав, який оформив дубль.

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