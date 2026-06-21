Нагельсманн оцінив перемогу Німеччини на ЧС-2026: Хлопці пішли на ризик, бо хотіли виграти

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн залишився задоволеним кінцівкою матчу, у якій його команда вирвала заслужену перемогу проти Кот-д'Івуару (2:1) на ЧС-2026 з футболу.

Своєю думкою він поділився під час пресконференції після гри.

За його словами, до цієї вольової звитяги його підопічні доклали дуже багато зусиль. Також 38-річний німецький спеціаліст додав, що гравці, які вийшли на заміну, вирішили долю поєдинку.

У нас були слабкі перші п'ять хвилин, але потім ми добре увійшли в гру. Трохи не вистачало гостроти у штрафному майданчику. Щодо пропущеного голу, аналіз простий: ми багато чого зробили правильно, але занадто пізно атакували гравця з м'ячем і дали супернику зайти занадто далеко. Загалом ми добре стояли, закривали центр, виконували те, що тренували. Але не захистили епізод до кінця. Таке трапляється: інші команди теж вміють грати у футбол і іноді забивають. Важливо, як ми реагуємо. У другому таймі ми грали дедалі краще, давали супернику менше можливостей, активніше діяли в rest defense. Потім ми додали сміливості. Хлопці пішли на ризик, бо хотіли виграти. Це не везіння – вони вклали все, щоб перемогти", – сказав Нагельсманн.

Нагадаємо, що Деніз Ундав, який вийшов із лави запасних, оформив дубль, ставши найкращим футболістом протистояння. Голкіпер Мануель Ноєр провів історичний для себе матч.

Раніше своїми емоціями після гри поділився захисник "Бундестім" Йонатан Та.

Додамо, що збірна Німеччини після двох турів набрала максимальні 6 балів, одноосібно очолила квартет Е та достроково гарантувала собі вихід у плейоф.

Груповий етап чемпіонату світу-2026 команда Нагельсманна завершить грою проти Еквадору. Поєдинок запланований на 25 червня та розпочнеться о 23:00 (за київським часом).