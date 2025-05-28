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Ексзірка Інтера і Манчестер Сіті покине Фенербахче

Олег Дідух — 28 травня 2025, 18:12
Ексзірка Інтера і Манчестер Сіті покине Фенербахче
Едін Джеко
Getty Images

Іменитий боснійський форвард Едін Джеко покине турецький Фенербахче наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Ораціо Аккомандо.

Контракт Джеко з Фенербахче діє до кінця червня поточного року та не буде продовжений. На руках у 39-річного ветерана є дві пропозиції: від італійського Комо та хорватського Хайдука зі Спліта.

Раніше повідомлялося про те, що у послугах Джеко зацікавлена Фіорентина. Джеко уже виступав у Серії А у 2015 – 2023 роках за Рому та Інтер.

Боснієць виступає за Фенербахче з літа 2023 року. У поточному сезоні на його рахунку 21 гол і 8 асистів у 53 матчах у всіх турнірах. Фенербахче уже шукає нового форварда на наступний сезон, стамбульський клуб зацікавлений у послугах Віктора Осімхена.

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