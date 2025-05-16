Фенербахче хоче здійснити гучний трансфер форварда

Фенербахче зацікавлений у підписанні форварда Наполі Віктора Осміхена, який проводить нинішній сезон у оренді в складі принципового суперника команди Жозе Моурінью, Галатасарая.

Про це повідомляє Ораціо Аккомандо.

За його інформацією, інтерес Фенербахче цілком реальний. Однак сам форвард не хоче переходити до стану принципового суперника після сезону у Галатасараї.

На даний момент найреальнішим варіантом продовження кар’єри Осімхена є АПЛ, де головним претендентом на нього вважається Челсі. Також не виключений варіант із викупом гравця Галатасараєм.

Ювентус також залишається у боротьбі за гравця, проте туринцям підписати форварда буде найважче: клаусула в розмірі 75 мільйонів євро, прописана у контракті Осімхена з Наполі, діє лише для клубів з-за меж Італії.