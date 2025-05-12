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Фіорентина може повернути у Серію А ексзірку Інтера та Роми

Олег Дідух — 12 травня 2025, 12:09
Фіорентина може повернути у Серію А ексзірку Інтера та Роми
Едін Джеко
Getty Images

Нападник Фенербахче Едін Джеко може влітку поточного року перейти у Фіорентину.

Про це повідомляє Fiorentina News.

Контракт Джеко із Фенербахче діє до кінця поточного сезону та досі не продовжений. Фіорентина хоче підписати 39-річного боснійського ветерана на правах вільного агента та пропонує йому контракт із зарплатою в 2 мільйони євро на рік. Відповідь гравця поки що не відома.

Джеко уже виступав у Серії А у 2015 – 2023 роках за Рому та Інтер. У поточному сезоні на рахунку нападника 20 голів і 8 асистів у 51 матчі за Фенербахче у всіх турнірах.

Фіорентина наразі займається пошуками форварда на наступний сезон через можливу втрату Мойзе Кіна. Флорентійському клубу приписують інтерес до Артема Довбика.

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