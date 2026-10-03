Шоу дронів і гігантська футболка: Джеко провів прощальний матч за збірну Боснії і Герцеговини

Матч 3-го туру Ліги націй-2026/27 Боснія і Герцеговина – Швеція став останнім для Едіна Джеко у футболці національної команди.

40-річний форвард вийшов у старті боснійців та відіграв 63 хвилини. На лаву запасних футболіст прямував під овації стадіону у Зеніці. Замість нього на поле вийшов Харіс Табакович, а сам поєдинок закінчився нічиєю 1:1.

Уболівальники красиво попрощалися із легендою, запаливши фаєри у вигляді "11-ки" (ігрового номера Едіна).

Після поєдинку для Джеко організували прощальну церемонію. Під час неї йому подарували символічну футболку збірної із кількістю зустрічей, проведених за "синьо-жовтих" – 152. У зіграних іграх відзначився 73 голами та 31 асистом. Також на його честь влаштували шоу дронів, сформувавши із них силует досвідченого гравця.

За свою міжнародну кар'єру Едін двічі зі збірною грав на чемпіонаті світу – у 2014-му (не вийшли із групи) та 2026-му (виліт із 1/16 фіналу від США).

Ще до початку матчу у центрі Сараєво розгорнули гігантську футболку Едіна зі словами: "Дякуємо, Діаманте".

Нагадаємо, що Джеко оголосив про закінчення кар'єри у національній команді 3 вересня 2026 року. Цікаво, що на початку серпня він продовжив контракт із німецьким Шальке до кінця поточного сезону-2026/27.

Додамо, що після 3-х турів ЛН-2026/27 Боснія і Герцеговина із 5 очками йде на другому місці, поступаючись лише Швеції, у якої 7 балів.