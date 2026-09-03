Джеко оголосив про завершення кар’єри в збірній Боснії і Герцеговини

Знаменитий форвард Шальке Едін Джеко ухвалив рішення завершити кар'єру в збірній Боснії і Герцеговини.

Про це повідомив сам 40-річний гравець на своїй сторінці в Інстаграмі.

Прощальним для Джеко стане матч Ліги націй проти Швеції, який відбудеться 2 жовтня.

Джеко дебютував за збірну Боснії і Герцеговини в 2007 році. Сумарно провів 151 матч у всіх турнірах, і забив у них 73 голи. За обома показниками він є рекордсменом своєї національної команди.

Брав участь у чемпіонатах світу 2014 і 2022 років. Сумарно провів на мундіалях 6 матчів, забивши у них 1 гол і зробивши 1 асист.

На початку серпня Джеко продовжив контракт із Шальке до кінця сезону-2026/27. Нападник раніше виступав за Железнічар, Тепліце, Усті над Лабем, Вольфсбург, Манчестер Сіті, Рому, Інтер, Фенербахче та Фіорентину.