Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мілевський: Лунін ще не відійшов після Румунії на Євро

Олег Дідух — 27 жовтня, 11:53
Мілевський: Лунін ще не відійшов після Румунії на Євро
Артем Мілевський
Getty Images

Колишній форвард Динамо Київ та збірної України Артем Мілевський поділився своєю думкою стосовно психологічного стану голкіпера Реала Андрія Луніна після розгромною поразки 0:4 від Барселони у Ла Лізі.

Екснападника цитує Sport-express.ua.

"Мені здається, Андрюші важко. Він після Румунії на Євро ще не відійшов. Думаю, Лунін переживає ще з тих часів. Воротарі такі люди, що їх не зрозумієш: то переживають, то ні. Бажаю Андрюші тільки здоров'я і удачі, як і всьому Реалу", – заявив Мілевський.

Нагадаємо, Лунін захищав ворота Реала у матчі з Барселоною в зв’язку з травмою основного голкіпера команди, Тібо Куртуа.

Раніше Мілевський поділився своїми очікуваннями від центрального матчу 11 туру УПЛ Динамо – Шахтар.

Андрій Лунін Артем Мілевський Реал Мадрид

Артем Мілевський

Мілевський зробив оптимістичний прогноз на матч Динамо – Шахтар
Тварини, дауняри: Мілевський згорів через підозри в алкоголізмі
Кенти знову разом: Алієв та Мілевський нарешті помирилися
Мілевський: Намагаюся знайти спільну мову з Алієвим
Алієв: Вся країна хоче, щоб ми з Мілевським помирилися

Останні новини