Мілевський: Лунін ще не відійшов після Румунії на Євро
Артем Мілевський
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Колишній форвард Динамо Київ та збірної України Артем Мілевський поділився своєю думкою стосовно психологічного стану голкіпера Реала Андрія Луніна після розгромною поразки 0:4 від Барселони у Ла Лізі.
Екснападника цитує Sport-express.ua.
"Мені здається, Андрюші важко. Він після Румунії на Євро ще не відійшов. Думаю, Лунін переживає ще з тих часів. Воротарі такі люди, що їх не зрозумієш: то переживають, то ні. Бажаю Андрюші тільки здоров'я і удачі, як і всьому Реалу", – заявив Мілевський.
Нагадаємо, Лунін захищав ворота Реала у матчі з Барселоною в зв’язку з травмою основного голкіпера команди, Тібо Куртуа.
Раніше Мілевський поділився своїми очікуваннями від центрального матчу 11 туру УПЛ Динамо – Шахтар.