Мілевський зробив оптимістичний прогноз на матч Динамо – Шахтар

Відомий у минулому український футболіст Артем Мілевський прогнозує, що Динамо переможе Шахтар у центральному матчі 11 туру УПЛ.

Слова Мілевського наводить Sport-express.ua:

"Динамо проти Роми грало в резервному складі і було зрозуміло, що йде підготовка до матчу з Шахтарем. Усі переживають, я не виключення. Я працюватиму на цьому матчі в студії FootballHub разом із Жекою Селезньовим. Будемо згадувати, хто більше забив у Класичному.

Що стосується очікувань від завтрашнього матчу, то якщо багато чекаєш, то виходить фігня, а якщо нічого не чекаєш, то цукерка. Тому постараюся про це не думати. Усі й так знають, за кого я вболіваю.

Вірю, що Динамо переможе 1:0. Нехай Ванат уже доводить і забиває".

Зустріч відбудеться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, у Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00. Наш сайт проведе текстовий онлайн зустрічі.