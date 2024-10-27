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Мілевський зробив оптимістичний прогноз на матч Динамо – Шахтар

Володимир Клепач — 27 жовтня, 10:36
Мілевський зробив оптимістичний прогноз на матч Динамо – Шахтар
Владислав Ванат
ФК Динамо

Відомий у минулому український футболіст Артем Мілевський прогнозує, що Динамо переможе Шахтар у центральному матчі 11 туру УПЛ.

Слова Мілевського наводить Sport-express.ua:

"Динамо проти Роми грало в резервному складі і було зрозуміло, що йде підготовка до матчу з Шахтарем. Усі переживають, я не виключення. Я працюватиму на цьому матчі в студії FootballHub разом із Жекою Селезньовим. Будемо згадувати, хто більше забив у Класичному.
Що стосується очікувань від завтрашнього матчу, то якщо багато чекаєш, то виходить фігня, а якщо нічого не чекаєш, то цукерка. Тому постараюся про це не думати. Усі й так знають, за кого я вболіваю.
Вірю, що Динамо переможе 1:0. Нехай Ванат уже доводить і забиває".

Зустріч відбудеться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, у Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00. Наш сайт проведе текстовий онлайн зустрічі.

Артем Мілевський Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк Владислав Ванат

Владислав Ванат

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