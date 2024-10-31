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Ексзірка Арсенала рекомендує клубу підписати Погба

Олег Дідух — 31 жовтня, 14:03
Ексзірка Арсенала рекомендує клубу підписати Погба
Поль Погба
Getty Images

Колишній півзахисник Арсенала Еммануель Петі порекомендував "Канонірам" підписати скандального французького хавбека Поля Погба.

Петі цитує Get French Football News.

"Чесно кажучи, Арсенал 100% повинен зробити ставку на підписання Поля Погба. Він віддасть все на полі. Йому знадобиться кілька тижнів, щоб повністю бути в формі, але він буде сильно хотіти відбилити своє ім’я. У нього є мотивація, яка є безцінною для такого тренера, як Мікель Артета", – заявив Петі.

Раніше аналогічну пораду Арсеналу дав ще один французький ексгравець клубу, Бакарі Санья. Петі виступав за лондонський клуб у 1997 – 2000 роках.

Нагадаємо, недавно термін дискваліфікації Погба за допінг скоротили з чотирьох років до 18 місяців, 31-річний хавбек зможе повернутися в гру в березні наступного року. Попри це, Ювентус все одно планує розірвати контракт з чемпіоном світу 2018 року.

Востаннє Погба з’являвся на полі в офіційному матчі 3 вересня 2023 року в поєдинку Серії А проти Емполі (перемога Ювентуса 2:0). Після цього стало відомо про те, що в організмі було виявлено метаболіти тестостерону.

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