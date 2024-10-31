Ексзірка Арсенала рекомендує клубу підписати Погба

Колишній півзахисник Арсенала Еммануель Петі порекомендував "Канонірам" підписати скандального французького хавбека Поля Погба.

Петі цитує Get French Football News.

"Чесно кажучи, Арсенал 100% повинен зробити ставку на підписання Поля Погба. Він віддасть все на полі. Йому знадобиться кілька тижнів, щоб повністю бути в формі, але він буде сильно хотіти відбилити своє ім’я. У нього є мотивація, яка є безцінною для такого тренера, як Мікель Артета", – заявив Петі.

Раніше аналогічну пораду Арсеналу дав ще один французький ексгравець клубу, Бакарі Санья. Петі виступав за лондонський клуб у 1997 – 2000 роках.

Нагадаємо, недавно термін дискваліфікації Погба за допінг скоротили з чотирьох років до 18 місяців, 31-річний хавбек зможе повернутися в гру в березні наступного року. Попри це, Ювентус все одно планує розірвати контракт з чемпіоном світу 2018 року.

Востаннє Погба з’являвся на полі в офіційному матчі 3 вересня 2023 року в поєдинку Серії А проти Емполі (перемога Ювентуса 2:0). Після цього стало відомо про те, що в організмі було виявлено метаболіти тестостерону.