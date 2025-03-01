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Гравці Чорноморця взяли участь у ліквідації наслідків російського обстрілу

Володимир Максименко — 1 березня 2025, 14:03
Гравці Чорноморця взяли участь у ліквідації наслідків російського обстрілу
ФК Чорноморець

Футболісти одеського Чорноморця взяли участь у ліквідації наслідків російського обстрілу, через який постраждала тренувальна база команди.

Про це повідомляє УПЛ ТБ.

Зазначимо, що окрім вікон, постраждали також й автомобілі гравців та працівників одеситів. На щастя, з гравців, тренерського штабу чи персоналу не постраждав. Більшість команди залишилася ночувати на базі, і, за наявною інформацією, футболісти перебувають у стабільному психологічному стані.

Зазначимо, що сьогодні "моряки" зіграють матч 19 туру УПЛ проти Лівого берега – стартовий свисток заплановано на 15:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що росіяни розбомбили склад з коштовним інвентарем для текболу, який належав НФТУ.

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