Санья: Погба повинен перейти в Арсенал

Колишній захисник лондонського Арсенала Бакарі Санья заявив, що Поль Погба повинен приєднатися до "канонірів".

Його слова передає talkSPORT.

"Це було б чудово – у нього є досвід; він любить грати з молодими гравцями навколо нього – саме тоді він найбільш ефективний. На чемпіонаті світу 2018 року він був найкращим, адже навколо нього були друзі. В Арсенала молода, свіжа команда, і я бачу, як він виступає у футболці Арсенала. Його полюблять уболівальники. Тепер він може знову почати все з нуля. Він провів час, віддалений від футболу і повернеться з бажанням знову грати у футбол", – сказав Санья.

Нагадаємо, недавно термін дискваліфікації Погба за допінг скоротили з чотирьох років до 18 місяців, 31-річний хавбек зможе повернутися в гру в березні наступного року. Попри це, Ювентус все одно планує розірвати контракт з чемпіоном світу 2018 року.

Востаннє Погба з’являвся на полі в офіційному матчі 3 вересня 2023 року в поєдинку Серії А проти Емполі (перемога Ювентуса 2:0). Після цього стало відомо про те, що в організмі було виявлено метаболіти тестостерону.