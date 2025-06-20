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Болонья націлилася на підписання Іммобіле

Олег Дідух — 20 червня 2025, 15:05
Болонья націлилася на підписання Іммобіле
Чіро Іммобіле
instagram.com/ciroimmobile17

Болонья проявляє інтерес до іменитого форварда Бешикташа Чіро Іммобіле.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За їхньою інформацією, Болонья планує влітку підписати іменитого і досвідченого форварда для ротації. Першою метою клубу був Едін Джеко, проте він обрав Фіорентину.

Після невдачі з боснійцем Болонья переключила свою увагу саме на Іммобіле, який прагне повернутися в Серію А після року в Туреччині. Окрім Болоньї, форвардом також цікавиться Мілан.

Іммобіле захищає кольори Бешикташа з літа 2024 року. До цього виступав у Серії А за Лаціо, Торіно, Ювентус, Пескару та Дженоа.

У поточному сезоні на рахунку екснападника збірної Італії 19 голів і 4 асисти в 41 матчі за Бешикташ у всіх турнірах.

Бешикташ Болонья Чіро Іммобіле

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