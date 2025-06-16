Клуб Серії А готує трансфер Джеко

39-річний боснійський форвард Едін Джеко може повернутися у чемпіонат Італії.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Близьким до угоди з гравцем є Фіорентина. Йдеться про контракт на 1 рік. Зарплата складе 1,5-1,8 мільйона євро на сезон.

Нападник є частиною планів Стефано Піолі, який найближчим часом очолить "фіалок".

Наразі ж Джеко перебуває у статусі вільного агента. Нещодавно він завершив свої виступи за Фенербахче.

У минулому сезоні 39-річний центрфорвард зіграв у 35 матчах чемпіонату Туреччини, в яких відзначився 14 голами. Раніше Джеко виступав в Італії за Інтер та Рому.