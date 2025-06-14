Мілан і Фіорентина цікавляться легендою Лаціо

Форвард Бешикташа Чіро Іммобіле може повернутися в Серію А цього літа.

Про це повідомляє Goal.com.

Контракт Іммобоіле з турецьким клубом діє до літа 2026 року, проте 35-річний італієць хотів би повернутися на батьківщину вже цього літа. У нього послугах зацікавлені Мілан і Фіорентина.

Представники Мілана декілька днів тому вже зустрічалися з оточенням гравця та обговорювали можливий перехід. Фіорентина шукає досвідченого форварда і розглядає ще й кандидатуру Едіна Джеко.

Іммобіле захищає кольори Бешикташа з літа 2024 року. До цього виступав у Серії А за Лаціо, Торіно, Ювентус, Пескару та Дженоа.

У поточному сезоні на рахунку екснападника збірної Італії 19 голів і 4 асисти в 41 матчі за Бешикташ у всіх турнірах.