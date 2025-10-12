Українська правда
Екстренер Ювентуса відмовився очолити Реал Сосьєдад: він досі отримує зарплату від туринців

Володимир Максименко — 12 жовтня 2025, 09:15
Тьяго Мотта
Тьяго Мотта
Ювентус

Колишній головний тренер Ювентуса Тьяго Мотта вкотре відмовився повертатись до роботи.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Фахівець отримав пропозицію від Реал Сосьєдада, проте відповів на неї відмовою. До цього Мотта мав шанси очолити Баєр та Монако, але теж відхилив ці можливості.

Річ у тому, що тренер має чинний контракт з Ювентусом, згідно з яким він отримує 3,5 млн євро на рік фактично залишаючись без роботи.

Нагадаємо, 43-річного Мотту звільнили з туринського клубу у березні цього року через незадовільні результати. Перед цим спеціаліст тренував Болонью.

Раніше повідомлялось, що пішов з життя колишній воротар Реал Сосьєдада Хосе Аракістайн.

