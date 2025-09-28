Помер колишній воротар Реала

У неділю, 28 вересня, у віці 88 років пішов із життя легендарний ексворотар мадридського Реала Хосе Аракістайн.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Аракістайн виступав за Реал з 1961 до 1968 року. Сумарно провів за клуб 97 матчів у всіх турнірах. З Реалом Аракістайн 6 разів ставав чемпіоном Іспанії, а в 1966 році виграв Кубок європейських чемпіонів. У сезоні 1961/62 став володарем здобув Трофей Рікардо Самори найкращому воротареві сезоні в Ла Лізі.

Окрім "вершкових", виступав за Реал Сосьєдад, Ейбар, Ельче та Кастельон. У 1960 – 1962 роках провів 6 матчів за збірну Іспанії.

Нагадаємо, напередодні колишній гравець Арсенала Біллі Вігар помер в результаті травми голови, отриманої під час матчу.