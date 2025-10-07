Екстренер Ювентуса може очолити Монако
Тіаго Мотта (праворуч)
x.com/juventusfc/status/1891917617197109396
Колишній тренер Ювентуса та Болоньї Тьяго Мотта зацікавив Монако.
Про це повідомляє Tuttosport.
Французький колектив розглядає можливість звільнення Аді Гюттера та додав італійця до свого шорт-листа.
Зазначимо, що останнім клубом Мотти був Ювентус, звідки його звільнили у березні цього року через незадовільні результати. Щодо Монако, то клуб за підсумками семи турів розмістився на п'ятому місці турнірної таблиці Ліги 1 – 13 очок.
У Лізі чемпіонів французи за два тури програли Брюгге 1:4 та зіграли внічию з Манчестер Сіті (2:2).
Раніше повідомлялось про інтерес "монегасків" до екстренера Боруссії Дортмунд.