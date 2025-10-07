Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Екстренер Ювентуса може очолити Монако

Володимир Максименко — 7 жовтня 2025, 11:43
Екстренер Ювентуса може очолити Монако
Тіаго Мотта (праворуч)
x.com/juventusfc/status/1891917617197109396

Колишній тренер Ювентуса та Болоньї Тьяго Мотта зацікавив Монако.

Про це повідомляє Tuttosport.

Французький колектив розглядає можливість звільнення Аді Гюттера та додав італійця до свого шорт-листа.

Зазначимо, що останнім клубом Мотти був Ювентус, звідки його звільнили у березні цього року через незадовільні результати. Щодо Монако, то клуб за підсумками семи турів розмістився на п'ятому місці турнірної таблиці Ліги 1 – 13 очок. 

У Лізі чемпіонів французи за два тури програли Брюгге 1:4 та зіграли внічию з Манчестер Сіті (2:2).

Раніше повідомлялось про інтерес "монегасків" до екстренера Боруссії Дортмунд.

Гюттер Чемпіонат Франції, Ліга 1 Монако Тьяго Мотта

Монако

Колишній тренер Боруссії Дортмунд може очолити Монако
Монако може звільнити тренера
ПСЖ Забарного не втримав перемогу над Ліллем, Страсбург декласував Анже в 7-му турі Ліги 1
Голанд прокоментував нічию Манчестер Сіті та Монако в Лізі чемпіонів
Цікава гра, – Гвардіола оцінив нічию Манчестер Сіті та Монако

Останні новини