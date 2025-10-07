Екстренер Ювентуса може очолити Монако

Колишній тренер Ювентуса та Болоньї Тьяго Мотта зацікавив Монако.

Про це повідомляє Tuttosport.

Французький колектив розглядає можливість звільнення Аді Гюттера та додав італійця до свого шорт-листа.

Зазначимо, що останнім клубом Мотти був Ювентус, звідки його звільнили у березні цього року через незадовільні результати. Щодо Монако, то клуб за підсумками семи турів розмістився на п'ятому місці турнірної таблиці Ліги 1 – 13 очок.

У Лізі чемпіонів французи за два тури програли Брюгге 1:4 та зіграли внічию з Манчестер Сіті (2:2).

Раніше повідомлялось про інтерес "монегасків" до екстренера Боруссії Дортмунд.