Монако може звільнити тренера

Аді Гюттер може незабаром бути звільнений з посади головного тренера Монако.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, звільнення може відбутися вже під час жовтневої паузи на матчі національних збірних. Керівництво Монако вже почало шукати кандидатів на заміну Гюттеру.

55-річний австрійський фахівець очолює команду з літа 2023 року. Перші два сезони під його керівництвом Монако завершував на другому та третьому місцях в турнірній таблиці чемпіонату Франції. У січні поточного року Монако продовжив контракт із Гюттером до літа 2027 року.

У поточному сезоні Ліги чемпіонів Монако стартував з одного набраного очка в двох матчах. В чемпіонаті Франції команда наразі посідає 5 місце в турнірній таблиці з 13 очками в 7 матчах. Напередодні в сьомому турі Монако вдома зіграв унічию 2:2 з Ніццою.