Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Екстренер ЮКСА підтвердив інтерес Ворскли

Володимир Максименко — 20 червня 2025, 13:23
Екстренер ЮКСА підтвердив інтерес Ворскли
Дмитро Чирикал
ФК ЮКСА

Колишній тренер ЮКСА Дмитро Чирикал підтвердив, що мав переговори з полтавською Ворсклою щодо можливого працевлаштування.

Про це фахівець розповів Українському футболу.

За словами Чирикала, він мав одну розмову з керівництвом полтавського колективу, проте сторони не змогли домовитись.

Окрім того, тренер розповів про те, чому він залишив ЮКСА.

"Президент Сергій Леснік не бачив розвитку клубу зі мною, от і все. Потиснули один одному руки та розійшлися своїми шляхами", – резюмував Чирикал.

Чирикал очолив ЮКСА перед стартом сезону-2024/25, проте клуб відправив його у відставку у квітні цього року. Це трапилося після конфлікту інтересів у колективі з київської області.

Нагадаємо, що, попри проблеми з фінансуванням, Ворскла точно не припинить своє існування. 

Напередодні полтавці оголосили про відхід з клубу одного зі своїх легіонерів.

Ворскла Чемпіонат України, Перша ліга Чемпіонат України, УПЛ ФК ЮКСА Дмитро Чирикал

ФК ЮКСА

Ворскла не змогла домовитися з потенційним новим головним тренером – ЗМІ
Стало відомо, хто замінить Максимова на посаді тренера Ворскли
Тріумф Епіцентра, сенсація від Полтави, фіаско Буковини та ЮКСА. Підсумки чемпіонської групи Першої ліги
Захисник клубу Першої ліги завершив кар'єру у віці 33-х років
У Першій лізі України воротар зіграв на позиції польового гравця

Останні новини