Екстренер ЮКСА підтвердив інтерес Ворскли

Колишній тренер ЮКСА Дмитро Чирикал підтвердив, що мав переговори з полтавською Ворсклою щодо можливого працевлаштування.

Про це фахівець розповів Українському футболу.

За словами Чирикала, він мав одну розмову з керівництвом полтавського колективу, проте сторони не змогли домовитись.

Окрім того, тренер розповів про те, чому він залишив ЮКСА.

"Президент Сергій Леснік не бачив розвитку клубу зі мною, от і все. Потиснули один одному руки та розійшлися своїми шляхами", – резюмував Чирикал.

Чирикал очолив ЮКСА перед стартом сезону-2024/25, проте клуб відправив його у відставку у квітні цього року. Це трапилося після конфлікту інтересів у колективі з київської області.

Нагадаємо, що, попри проблеми з фінансуванням, Ворскла точно не припинить своє існування.

Напередодні полтавці оголосили про відхід з клубу одного зі своїх легіонерів.