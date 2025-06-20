Екстренер ЮКСА підтвердив інтерес Ворскли
Дмитро Чирикал
ФК ЮКСА
Колишній тренер ЮКСА Дмитро Чирикал підтвердив, що мав переговори з полтавською Ворсклою щодо можливого працевлаштування.
Про це фахівець розповів Українському футболу.
За словами Чирикала, він мав одну розмову з керівництвом полтавського колективу, проте сторони не змогли домовитись.
Окрім того, тренер розповів про те, чому він залишив ЮКСА.
"Президент Сергій Леснік не бачив розвитку клубу зі мною, от і все. Потиснули один одному руки та розійшлися своїми шляхами", – резюмував Чирикал.
Чирикал очолив ЮКСА перед стартом сезону-2024/25, проте клуб відправив його у відставку у квітні цього року. Це трапилося після конфлікту інтересів у колективі з київської області.
Нагадаємо, що, попри проблеми з фінансуванням, Ворскла точно не припинить своє існування.
Напередодні полтавці оголосили про відхід з клубу одного зі своїх легіонерів.