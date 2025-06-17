Ворскла оголосила про відхід легіонера

Косовський півзахисник Мільот Авдилі залишив полтавську Ворсклу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

22-річний хавбек підписав контракт зі словенським Целє. Фінансові деталі угоди не розголошуються. За даними Transfermarkt, сума трансферу – 150 тисяч євро.

Авдилі приєднався до полтавського клубу у січні 2025 року. На його рахунку 10 матчів у всіх турнірах, без результативних дій.

Ворскла за підсумками сезону не зберегла свою прописку в Українській Прем'єр-лізі, вилетівши до Першої ліги.

Нагадаємо, що, незважаючи на проблеми з фінансуванням, Ворскла точно не припинить своє існування. Але при цьому полтавський клуб може піти на радикальний крок.