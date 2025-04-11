Фонсека подав апеляцію на свою 9-місячну дискваліфікацію

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека за підтримки клубу звернувся до CNOSF (Національний олімпійський комітет Франції" стосовно своєї тривалої дискваліфікації.

Про це повідомляє пресслужба "ткачів".

Слухання відбудуться 6 травня. Зазначається, що апеляція не означатиме призупинення покарання, тож фахівець продовжуватиме залишатись поза тренерським містком.

Avec le soutien de l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca a saisi le CNOSF concernant sa suspension. L’audition devant le Comité Olympique se tiendra le 6 mai.



Cette saisine n’est pas suspensive et l’avis rendu par le CNOSF sera soumis à validation du Conseil d’administration de… pic.twitter.com/Jo5qfLg8rw — Olympique Lyonnais (@OL) April 11, 2025

Нагадаємо, Ліга 1 дискваліфікувала Фонсеку на 9 місяців через напад на арбітра – у матчі проти Бреста португалець апелював до рефері зустрічі Бенуа Мійо, активно жестикулював, кричав та ледь не вдарив його головою, за що й отримав червону картку.

За підсумками того інциденту, колишньому тренеру Шахтаря заборонено знаходитися в роздягальні до, під час та після матчів до 15 вересня 2025 року.

Раніше Паулу вкотре відзначився підтримкою України у боротьбі проти російського агресора.