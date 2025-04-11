Фонсека подав апеляцію на свою 9-місячну дискваліфікацію
Головний тренер Ліона Паулу Фонсека за підтримки клубу звернувся до CNOSF (Національний олімпійський комітет Франції" стосовно своєї тривалої дискваліфікації.
Про це повідомляє пресслужба "ткачів".
Слухання відбудуться 6 травня. Зазначається, що апеляція не означатиме призупинення покарання, тож фахівець продовжуватиме залишатись поза тренерським містком.
Нагадаємо, Ліга 1 дискваліфікувала Фонсеку на 9 місяців через напад на арбітра – у матчі проти Бреста португалець апелював до рефері зустрічі Бенуа Мійо, активно жестикулював, кричав та ледь не вдарив його головою, за що й отримав червону картку.
За підсумками того інциденту, колишньому тренеру Шахтаря заборонено знаходитися в роздягальні до, під час та після матчів до 15 вересня 2025 року.
Раніше Паулу вкотре відзначився підтримкою України у боротьбі проти російського агресора.