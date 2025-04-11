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Фонсека подав апеляцію на свою 9-місячну дискваліфікацію

Володимир Максименко — 11 квітня 2025, 13:06
Фонсека подав апеляцію на свою 9-місячну дискваліфікацію
Паулу Фонсека
Getty Images

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека за підтримки клубу звернувся до CNOSF (Національний олімпійський комітет Франції" стосовно своєї тривалої дискваліфікації.

Про це повідомляє пресслужба "ткачів".

Слухання відбудуться 6 травня. Зазначається, що апеляція не означатиме призупинення покарання, тож фахівець продовжуватиме залишатись поза тренерським містком.

Нагадаємо, Ліга 1 дискваліфікувала Фонсеку на 9 місяців через напад на арбітра – у матчі проти Бреста португалець апелював до рефері зустрічі Бенуа Мійо, активно жестикулював, кричав та ледь не вдарив його головою, за що й отримав червону картку.

За підсумками того інциденту, колишньому тренеру Шахтаря заборонено знаходитися в роздягальні до, під час та після матчів до 15 вересня 2025 року.

Раніше Паулу вкотре відзначився підтримкою України у боротьбі проти російського агресора.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Ліон Паулу Фонсека

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