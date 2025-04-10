Фонсека: Знаю, що український народ ніколи не здасться

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека поділився своєю думкою щодо війни в України.

52-річного португальського фахівця цитує Th Guardian.

"Важко дивитись за тим, що відбувається в Україні щодня. Продовжуються вбивства дітей, і невинних людей. Світ в небезпечному становищі – все більше стає імперіалістів та диктаторів, який вибирають хибний шлях.

Не думаю, що робиться достатньо зусиль, щоб вирішити ситуацію в Україні. Люди, які мають силу для того, щоб завершити війну, роблять недостатньо. Європа має об’єднатись, бути сильнішою. Я знаю, що український народ ніколи не здасться, і я сподіваюсь, що одного дня я повернусь до України, щоб зустрітись зі своїми друзями", – заявив тренер.