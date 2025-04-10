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Фонсека: Знаю, що український народ ніколи не здасться

Олег Дідух — 10 квітня 2025, 13:29
Фонсека: Знаю, що український народ ніколи не здасться
Паулу Фонсека
Getty Images

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека поділився своєю думкою щодо війни в України.

52-річного португальського фахівця цитує Th Guardian.

"Важко дивитись за тим, що відбувається в Україні щодня. Продовжуються вбивства дітей, і невинних людей. Світ в небезпечному становищі – все більше стає імперіалістів та диктаторів, який вибирають хибний шлях.

Не думаю, що робиться достатньо зусиль, щоб вирішити ситуацію в Україні. Люди, які мають силу для того, щоб завершити війну, роблять недостатньо. Європа має об’єднатись, бути сильнішою. Я знаю, що український народ ніколи не здасться, і я сподіваюсь, що одного дня я повернусь до України, щоб зустрітись зі своїми друзями", – заявив тренер.

Фонсека працював в Україні у 2016 – 2019 роках із донецьким Шахтарем. Дружина тренера – Україна Катерина Остроушко.

Нагадаємо, Фонсека входить до трійки найбільш високооплачуваних тренерів французької Ліги 1.

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