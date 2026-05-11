Нива Тернопіль оголосила про відхід Дулуба
Тернопільська Нива оголосила про відхід головного тренера команди Олега Дулуба.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Рішення про припинення співпраці було ухвалено за згодою сторін. Також команду покинули його асистенти – Валерій Іващенко та Тарасс Гребенюк.
Інформацію щодо подальших кадрових рішень у тренерському штабі Нива повідомить найближчим часом.
У поточному сезоні Першої ліги Нива посідає 11 місце в турнірній таблиці з 27 очками. Наступний матч команда зіграє 17 травня проти Поділля.
Нагадаємо, Дулуб очолив тернопільський клуб у січні. Його контракт був розрахований до літа.
Зазначимо, що 60-річний білоруський фахівець в Україні до цього очолював Карпати (з 2016-го по 2017-й), Чорноморець (2017), Львів (2021-2023) та ЛНЗ (2023-2024).