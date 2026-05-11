Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Нива Тернопіль оголосила про відхід Дулуба

Олександр Булава — 11 травня 2026, 17:13
Нива Тернопіль оголосила про відхід Дулуба
Олег Дулуб
Нива Тернопіль

Тернопільська Нива оголосила про відхід головного тренера команди Олега Дулуба.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Рішення про припинення співпраці було ухвалено за згодою сторін. Також команду покинули його асистенти – Валерій Іващенко та Тарасс Гребенюк.

Інформацію щодо подальших кадрових рішень у тренерському штабі Нива повідомить найближчим часом.

У поточному сезоні Першої ліги Нива посідає 11 місце в турнірній таблиці з 27 очками. Наступний матч команда зіграє 17 травня проти Поділля.

Нагадаємо, Дулуб очолив тернопільський клуб у січні. Його контракт був розрахований до літа.

Зазначимо, що 60-річний білоруський фахівець в Україні до цього очолював Карпати (з 2016-го по 2017-й), Чорноморець (2017), Львів (2021-2023) та ЛНЗ (2023-2024).

Нива Тернопіль Чемпіонат України, Перша ліга Олег Дулуб

Олег Дулуб

Дулуб: Забарний – це маркер збірної України
Дулуб спрогнозував сенсацію в центральному матчі 20 туру УПЛ
Дулуб розкрив деталі призначення в Ниву
Дулуб очолив тернопільську Ниву
Втратили мотивацію: Дулуб назвав головні розчарування сезону

Останні новини