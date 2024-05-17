Ювентус звільнив Аллегрі за поведінку в фіналі Кубку Італії

Ювентус оголосив про розірвання контракту з головним тренером Массіміліано Аллегрі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

" Звільнення пов'язане з певною поведінкою під час і після фіналу Кубку Італії, яку клуб вважав несумісною з цінностями Ювентуса і з поведінкою, яку повинні прийняти ті, хто його представляє", — йдеться в заяві клубу.

Напередодні стало відомо, що Аллегрі погрожував директору італійської газети Tuttosport Гвідо Вачіаго. цей інцидент відбувся після перемоги "старої синьйори" у фіналі Кубку Італії в матчі проти Аталанти.

Аллегрі вдруге очолив "стару синьйору" у травні 2021 року. За цей час 56-річний італієць виграв Кубок Італії-2024. У чемпіонаті команда наразі посідає четверту сходинку.

Зазначимо, що під час першого приходу в Ювентус (2014-2019 роках) Массіміліано виграв 11 трофеїв (5 чемпіонатів Італії, 4 Кубки та 2 Суперкубки Італії). Також команда двічі грала в фіналі Ліги чемпіонів.