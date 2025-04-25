Екстренер ПСЖ може очолити збірну Катару

Новим головним тренером збірної Катару незабаром може стати нинішній наставник ПСЖ Крістоф Гальтьє.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Федерація футболу Катару незадоволена виступами національної збірної під керівництвом нинішнього головного тренера, Луїса Гарсії (2 нічиї та 1 поразка у Кубку Перської затоки), та шукає йому заміну. Пріоритетним варіантом є саме Гальтьє.

58-річний французький фахівець із жовтня 2023 року очолює катарський Аль-Духаїль. Наразі команда йде другою в турнірній таблиці національного чемпіонату.

Якщо Гальтьє погодиться очолити збірну Катару, то на посаді головного тренера Аль-Духаїля його замінить колишній тренер збірної Алжиру Джамель Бельмаді, який покинув свою посаду в січні 2024 року.