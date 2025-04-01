На місці Кучера міг бути я, – відомий тренер відмовився очолювати Чорноморець
Володимир Шаран
ФК Минай
Колишній тренер Олександрії та Миная Володимир Шаран розповів, що мав пропозицію очолити Чорноморець, проте відмовився від неї.
Його слова передає Український футбол.
"Відкрию вам таємницю, що на місці Кучера міг бути я. Я довго вагався, але прийняв рішення продовжити творчу відпустку, хоча працювати хочеться і потрібно. Чому відмовив Чорноморцю? Я ще повністю не відновився після операції, і був ще ряд причин", – сказав Шаран.
Також у нього запитали, чи зможе Олександр Кучер втримати Чорноморець в Українській Прем'єр-лізі.
"Важко сказати. Все буде залежати від зіграності, а календар у Чорноморця дуже важкий".
Нагадаємо, у 22 турі одесити зустрічалися з Карпатами. Поєдинок завершився розгромною поразкою Чорноморця з рахунком 4:0. У цьому матчі центральний захисник Ярослав Ракицький дебютував за одеський клуб.
Раніше повідомлялося, що ініціатором приходу Ярослава в стан "моряків" став новий головний тренер Олександр Кучер, з яким вони разом виступали у Шахтарі.
За підсумками 22 турів Чорноморець йде на останньому місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 15 очок.