На місці Кучера міг бути я, – відомий тренер відмовився очолювати Чорноморець

Колишній тренер Олександрії та Миная Володимир Шаран розповів, що мав пропозицію очолити Чорноморець, проте відмовився від неї.

Його слова передає Український футбол.

" Відкрию вам таємницю, що на місці Кучера міг бути я. Я довго вагався, але прийняв рішення продовжити творчу відпустку, хоча працювати хочеться і потрібно. Чому відмовив Чорноморцю? Я ще повністю не відновився після операції, і був ще ряд причин ", – сказав Шаран.

Також у нього запитали, чи зможе Олександр Кучер втримати Чорноморець в Українській Прем'єр-лізі.

"Важко сказати. Все буде залежати від зіграності, а календар у Чорноморця дуже важкий".

Нагадаємо, у 22 турі одесити зустрічалися з Карпатами. Поєдинок завершився розгромною поразкою Чорноморця з рахунком 4:0. У цьому матчі центральний захисник Ярослав Ракицький дебютував за одеський клуб.

Раніше повідомлялося, що ініціатором приходу Ярослава в стан "моряків" став новий головний тренер Олександр Кучер, з яким вони разом виступали у Шахтарі.

За підсумками 22 турів Чорноморець йде на останньому місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 15 очок.