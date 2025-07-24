Шаран поділився прогнозом на матч Полісся – Санта-Колома

Колишній головний тренер Олександрії та Карпат Володимир Шаран поділився очікуваннями від матчу другого кваліфікаційного раунду між Поліссям та Санта-Коломою.

Слова фахівця наводить Український футбол.

"Ніхто не зрозуміє Полісся, якщо вони вилітатимуть від команд з Андорри – при всій до них повазі. Санта-Колома рік тому отримала 6 чи 8 голів.

У них річний бюджет 130 тисяч євро на рік. Таку команду потрібно проходити. Тренерський штаб повинен доносити футболістам, що легкої прогулянки не буде. Суперника треба поважати й налаштуватись так, як це зробив Шахтар, перетворивши другий матч з Ільвесом на формальність. Мій прогноз? 3:0 на користь Полісся", – розповів Шаран.

Матч між українським колективом та представником Андорри відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом. Сайт "Чемпіон" проведе текстову трансляцію зустрічі.

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