Сам про все дізнаюся з джерел: Дулуб відреагував на відхід із ЛНЗ

Олег Дулуб розповів, що він дізнався про своє звільнення з посади головного тренера черкаського ЛНЗ із джерел.

Його слова передає Український футбол.

"Краще нехай клуб спочатку дасть коментар. Сам про все дізнаюся з джерел. Не повідомили особисто? Там трошки інша історія, нехай спочатку клуб дасть коментар, а потім уже я. Так буде правильно. У мене був контракт із ЛНЗ до 30 червня.

Робота тренера — це така робота, яка передбачає звільнення, якщо немає результату. Вони можуть бути різні. Напевно, керівництво хотіло не той результат. Робота тренера — вона така", — сказав наставник.

Раніше повідомлялося, що клуб розпочав пошуки кандидатів на заміну фахівцю. У цьому шорт-листі фігурує словенець Славіша Стояновіч (Льєрс, Црвена Звезда, Рига, збірна Латвії), головний тренер ЛАСКа — австрієць Томаш Дараш, а також екснаставник юнацької команди Шахтаря, нині головний тренер тбіліського Динамо Андерс Карраско.

Напередодні Андрій Полтавець прийняв рішення залишити посаду президента черкаського клубу. За період його керівництва ЛНЗ пройшов шлях від чемпіонату області до Української Прем’єр-ліги.