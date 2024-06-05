ЛНЗ не може домовитися з Дулубом — джерело
Черкаський ЛНЗ не може домовитися про продовження контракту з головним тренером команди Олегом Дулубом.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Сторони не можуть узгодити фінансові умови нової угоди.
Паралельно клуб розпочав пошуки кандидатів на заміну фахівцю. У цьому шорт-листі фігурує словенець Славіша Стояновіч (Льєрс, Црвена Звезда, Рига, збірна Латвії), головний тренер ЛАСКа — австрієць Томаш Дараш, а також екснаставник юнацької команди Шахтаря, нині головний тренер тбіліського Динамо Андерс Карраско.
ЛНЗ у сезоні-2023/24 посів 7-ме місце в чемпіонаті України.
Напередодні Андрій Полтавець прийняв рішення залишити посаду президента черкаського клубу. За період його керівництва ЛНЗ пройшов шлях від чемпіонату області до Української Прем’єр-ліги.