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ЛНЗ не може домовитися з Дулубом — джерело

Олександр Булава — 5 червня, 18:30
ЛНЗ не може домовитися з Дулубом — джерело

Черкаський ЛНЗ не може домовитися про продовження контракту з головним тренером команди Олегом Дулубом.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Сторони не можуть узгодити фінансові умови нової угоди.

Паралельно клуб розпочав пошуки кандидатів на заміну фахівцю. У цьому шорт-листі фігурує словенець Славіша Стояновіч (Льєрс, Црвена Звезда, Рига, збірна Латвії), головний тренер ЛАСКа — австрієць Томаш Дараш, а також екснаставник юнацької команди Шахтаря, нині головний тренер тбіліського Динамо Андерс Карраско.

ЛНЗ у сезоні-2023/24 посів 7-ме місце в чемпіонаті України.

Напередодні Андрій Полтавець прийняв рішення залишити посаду президента черкаського клубу. За період його керівництва ЛНЗ пройшов шлях від чемпіонату області до Української Прем’єр-ліги.

ЛНЗ Черкаси Чемпіонат України, УПЛ Олег Дулуб

Олег Дулуб

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